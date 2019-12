Lombo recheado à Francesa

Quando o assunto é Natal, já sabemos que teremos a família toda reunida, mesa farta e presentes. Uma das tradições mais queridas do brasileiro é reunir a família ao redor da mesa para compartilhar a ceia de Natal. É por isso que o Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande reuniu diversas receitas de pratos clássicos e sobremesas para deixar a ceia natalina ainda mais mágica. Confira nas páginas seguintes as receitas de nossos colaboradores.

POR MÁRCIA RIBEIRO IARED

Ingredientes

1 kg de lombo

2 cebolas

3 galhos de salsa

1 folha de louro

1 colher rasa de sal

1 colher (café) de pimenta do reino

4 dentes de alho

1 xícara de vinho branco seco

4 colheres de óleo para colocar na assadeira

100 g de bacon para cobrir

Tempere o lombo e deixe na vinha d’alhos

Recheio

200 g de presunto

Mostarda

4 cenouras picadas finas

1 pimentão

200 g de ameixa

Azeitonas picadas

1 cebola em pedaços

Abra o lombo e recheie. Feche, cubra com bacon, coloque pelotas e margarina por cima. Leve ao forno em assadeira com 4 colheres de óleo e 2 xícaras de caldo de carne (água com caldo de carne dissolvido).

Molho

Cozinhe 100 g de ameixas na calda e bata no liquidificador. Junte com um pouco do caldo da assadeira (destempere-o para equilibrar o sal e cubra o lombo com este molho.