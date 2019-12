Bolo Natalino

POR DENYSE BALARIN

Ingredientes:

5 ovos (claras e gemas separadas)

2 xícaras (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de suco de laranja

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de fécula de batata

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Óleo e farinha de trigo para untar

1/2 xícara (chá) de leite para regar

Nozes picadas a gosto para decorar

Recheio:

1 lata de leite condensado

2 gemas

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de nozes picadas

200g de creme de leite

Cobertura fondant:

500g de açúcar de confeiteiro

1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (chá) de suco de limão

Modo de preparo:

Bata as gemas com o açúcar na batedeira por 10 minutos ou até dobrar de volume. Adicione o óleo, o suco, a farinha e a fécula peneiradas batendo até ficar homogêneo. Acrescente o fermento e as claras batidas em ponto de neve, misturando delicadamente com uma colher. Despeje em uma fôrma de 26 cm de diâmetro untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos ou até que ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo. Deixe esfriar e desenforme.

Para o recheio, despeje o leite condensado em uma panela, acrescente as gemas peneiradas, a manteiga e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo até soltar do fundo da panela. Tire do fogo, misture as nozes e o creme de leite e deixe esfriar. Corte o bolo em 2 partes com uma faca de pão ou linha. Regue com parte do refrigerante, espalhe o creme de nozes e continue até terminar com a massa regada.

Para a cobertura, coloque o açúcar de confeiteiro em uma tigela e despeje o leite, aos poucos, mexendo até obter consistência de mingau. Leve ao banho-maria, mexendo até o açúcar dissolver. Tire do fogo e misture o suco. Despeje sobre o bolo alisando com uma espátula. Deixe secar e decore com as nozes antes de servir.