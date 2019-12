Plum Cake – Bolo de Natal

Por Ricardo Perroni

Ingredientes

250 gramas de margarina (temperatura ambiente)

250 gramas de açúcar

250 gramas de farinha de trigo

6 gemas

6 claras em neve

1 colher de sopa, cheia, de fermento em pó

1 colher de café de casca de limão ralada

5 cerejas ao marrasquino picadas

50 ml de marrasquino (da cereja)

150 gramas de uva passas

150 de ameixas pretas sem caroços cortadas ao meio

100 gramas de castanhas do Pará, descascada e picadas

Modo de fazer

Em uma batedeira, bata as gemas, a margarina e o açúcar, até obter uma massa esbranquiçada e lisa. Junte o marrasquino e em seguida a farinha já misturada com o fermento em pó. Bata até obter uma massa rosada e lisa. Desligue a batedeira e com uma espátula misture as claras em neve até que a massa esteja homogênea. Agora junte todos os outros ingredientes e misture bem. Coloque essa massa em uma forma untada com margarina e farinha de trigo. Leve ao forno médio por cerca de 30 minutos ou até que enfiando um palito este saia limpo.