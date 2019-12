Família Mascarin: opções de mesa para o final de ano

Uma das tradições do Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande é a montagem de uma mesa pelo arquiteto Vinícius Mascarin, um anfitrião por excelência. Nesta edição, além da mesa preparada por ele, o Guia também traz uma composição feita especialmente pela sua mãe, Carla Mascarin.

Na mesa elegantemente montada pela empresária, o clássico é o destaque. Ela explicou à reportagem que sua inspiração foram momentos especiais e focou uma composição apenas com o necessário para bem receber os convidados, numa mesa que pode ser não somente para o Natal, mas para outras celebrações.

Para isso, buscou algo descomplicado. “O elegante é descomplicado”, disse. Para sua mesa, os detalhes revelam o cuidado com os convidados, com o objetivo de que se sintam bem acolhidos. Uma toalha de renda, talheres de prata, louça requintada, o jogo de taças e para ornamentar, enfeites de flores em tecido vermelho. O capricho está nos detalhes, como na sopeira de prata que pertenceu a família Scarpa.

Para Carla, as famílias podem compor a mesa com as louças que fazem parte da sua tradição. Mas também podem ser criadas novas tradições, como bem destacou Vinícius. Neste caso, a toalha de renda usada foi adquirida especialmente para o aniversário de 50 anos de Carla e agora compõe a mesa de Natal preparada por ela.

“Para estas ocasiões, as pessoas podem tirar as taças do armário, usar uma louça melhor, uma toalha bacana e compor uma mesa elegante”, disse. A dica de etiqueta é usar a taça colorida para servir apenas água.