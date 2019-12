Grazi Guerreiro ficou em 3º lugar em competição

A atleta Grazi Guerreiro, de Vargem Grande do Sul participou da 65ª edição do Mister Santos, realizado pelo Clube Santista de Halterofilismo, no último sábado, dia 7. Ela competiu na categoria Wellness Classe A Open e levou o 3º lugar no campeonato.

A vargengrandense comentou sobre a vitória. “É com muito orgulho que recebo essa premiação. O campeonato recebeu mais de 450 atletas muito experientes aqui do Brasil e estamos na luta para títulos maiores, afinal estamos apenas no começo desta minha carreira esportiva”, disse.

Ela agradeceu a toda equipe de apoiadores e patrocinadores que a apoiam neste esporte. “São eles que fazem eu me manter ativa nas competições”, comentou.

O próximo campeonato, Grazi contou, será o Arnold Class, em abril. “Nós iremos mostrar uma versão ainda melhor”, disse.