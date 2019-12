Receitas natalinas

Carla e Vinícius Mascarin também colaboraram com duas receitas para esta edição. São pratos rápidos de serem preparados e saborosos.

RABANADA COM DOCE DE LEITE

Uma tradição das festas de final de ano, a rabanada ganha aqui uma tentação a mais com o doce de leite.

Modo de fazer: Recheie as fatias de pão do tipo baguete (mas também pode ser pão francês) com doce de leite ou algum outro doce de sua preferência. Após rechear, passe no ovo batido, e frite-as em óleo de girassol. Passe pela mistura de açúcar e canela. As rabanadas podem ser servidas quentinhas ou frias.

QUICHE DE PERU

Carla Mascarin deu a ideia de aproveitar a sobra do peru da ceia de Natal para um quiche e a cozinheira da casa preparou o prato.

Prepare a massa com dois ovos, manteiga com 80% de lipídios e farinha até que a massa desgrude das mãos.

Para o recheio, refogue uma cabeça de cebola e três dentes de alho no óleo, junte meio sachê de molho de tomate, o peito de peru desfiado, um pacote de catupiry e cheiro verde. Após desligar, acrescente duas caixinhas de creme de leite.

Abra a massa em uma forma e despeje o recheio, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno por 40 minutos ou até gratinar.