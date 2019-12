Sub 9 foi campeão do Futsal Regional

O time da Escolinha de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul foi campeão na categoria Sub 9, no último domingo, dia 8. O jogo ocorreu em Caconde contra o time Escolinha Rondinelli Flamengo, cujo placar foi de 5 a 3.

Com este placar, o time vargengrandense tornou-se campeão da Liga Riopardense de Futsal na categoria Sub 9. O título de jogador destaque da categoria ficou com o atleta Felippe de Mello Gindro.

Dentre os times que disputaram o 3º lugar na cidade de Casa Branca, no último sábado, dia 7, a Escolinha de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer venceu o time SEL/Leme pelo placar de 4 a 1 na categoria Sub 17.

Os times na categoria Sub 13 e Sub 15 ficaram em 4º lugar na classificação geral e Vargem ainda teve o destaque de Erick Gabriel Zucolau, como melhor goleiro da competição na categoria Sub 15.

O diretor do Departamento de Esportes, Luís Carlos, parabenizou todos os atletas. “Parabenizamos o desempenho dos times das categorias Sub 9, Sub 13, Sub 15 e Sub 17 novamente com um grande trabalho, o professor Sérgio Fernando Baizi à frente da Escolinha Municipal de Futsal, que chegou as semifinais e finais da Liga Riopardense de Futsal representando novamente muito bem nosso município; a todos os atletas que com muita determinação representaram nosso município nas competições da Liga Riopardense de Futsal e aos pais que sempre tem apoiado e acompanhado a participação de seus filhos principalmente nas categorias menores”, disse ele. Fotos: Prefeitura