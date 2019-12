Bons resultados animaram confraternização da Cooperbatata

Uma missa solene celebrada pelos padres Adilson Donizeti Pimenta e José Carlos Melchiori na manhã do sábado, dia 7, deu início à confraternização de fim de ano que a diretoria da Cooperbatata promoveu no seu Complexo Frigorífico, que foi devidamente decorado para receber os cooperados associados, parceiros de trabalho e convidados.

Após a missa, houve a apresentação de um histórico da cooperativa através de um telão, onde contou-se o início da Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul, que este ano comemora também 20 anos de fundação.

As imagens foram se sucedendo no telão, e vários bataticultores falaram de como foram os primeiros passos desta que hoje é uma das maiores na sua especialidade no Brasil, contando com mais de 250 cooperados, três filiais e uma projeção de faturamento para este ano que deve chegar a R$ 120.000.000,00 e uma sobra de R$6 milhões que deverá ser revertida aos cooperados.

O atual vice-presidente da Cooperbatata, Carlos Alberto de Oliveira Filho, o Betão, falou do início, quando da constituição da Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul que foi de onde os associados se fortaleceram para criar a Cooperbatata, das dificuldades das primeiras compras, das desconfianças encontradas, de como teve de ser o avalista de várias compras para as portas finalmente se abrirem.

Vários dos pioneiros da Cooperbatata deram seus depoimentos, como Ismael Cazarotto, Celso Carlos Roquetto, Marlene Ap. da Silva Canela, José Paulo Zan, Hildeberto Franco Oliveira, que emocionado deu seu testemunho da fundação da cooperativa, lembrando que na época a maioria delas estava com problemas, mas com muito trabalho, a Cooperbatata vingou e com o passar do tempo, hoje todos têm conhecimento do quanto ela é importante para todos os seus cooperados.

Também deram depoimentos levados aos presentes pelo telão, os fundadores Fernando Milan, Hélio Donizetti Lopes Almeida e os mais jovens como Pedro Marão Neto e Daniel Rosseto, que falou do orgulho de seu pai ser um dos fundadores da cooperativa.

Régis Dotta, gerente geral da Cooperbatata ao conduzir os trabalhos durante a confraternização, agradeceu a atual diretoria, cujo presidente é Lucas Lemos Ranzani, parabenizou os primeiros fundadores e também aos funcionários que ajudaram na organização da festa. Lucas Ferreira, contador da empresa, falou do bom desempenho da Cooperbatata este ano, que já faturou R$ 112 milhões e cujas projeções podem chegar a R$ 120 milhões em faturamento bruto em 2019, sendo uma das maiores sobras de cota capital já realizada, algo em torno de R$ 6 milhões, valor este que será revertido aos cooperados em assembleia a ser realizada em março do ano que vem.

O atual presidente da Cooperbatata, Lucas Lemos Ranzani, ao fazer uso da palavra disse se sentir feliz em poder trabalhar com todos os cooperados e com uma diretoria que veste a camisa. Indagou qual seria o cenário de Vargem Grande do Sul se não fosse a Cooperbatata, prevendo uma alta de 20% nos preços dos insumos se não fosse a atuação da cooperativa, o que inviabilizaria os pequenos e médios produtores.

Falou que ela era um exemplo para todas as gerações, argumentando que a união gera as forças que muitas vezes nos falta e finalizou dizendo acreditar na cooperativa, pedindo que todos invistam nela, cuidam da Cooperbatata como cuidam de suas casas, seus negócios.

A produtora Simone de Oliveira, falou em nome de seu pai Carlos Alberto de Oliveira Filho, citando padre Adilson Pimenta, que na sua homilia durante a missa, disse que o momento era de dar graças. “Hoje estamos colhendo o que foi plantado”, afirmou, falando então da dedicação e honestidade de seu pai na fundação e condução da Cooperbatata.

Agradeceu a toda diretoria, fundadores, funcionários pelas conquistas e dedicou palavras à valorização da mulheres, falando da importância das mesmas na vida dos cooperados, citando como exemplo sua mãe Sueli Oliveira.

Patrícia Ranzani, esposa do presidente Lucas Ranzani leu um texto em agradecimento a todos os funcionários da cooperativa e também foi feita uma apresentação da Associação Setembro pelo seu presidente Murilo Halla, cuja semente para sua criação foi plantada também dentro da ABVGS, como a Cooperbatata há 20 anos atrás.

Ele agradeceu a oportunidade de poder falar sobre a instituição que preside, dizendo que desde sua fundação já foram repassados às entidades de Vargem, algo em torno de R$ 1,5 milhão. Também agradeceu ao produtor Carlos Alberto de Oliveira Filho pela doação da nova sede da entidade e convidou os presentes a conhecer as novas instalações e também os trabalhos que são realizados em prol das entidades de Vargem Grande do Sul.

Antes de servir o almoço de confraternização, vários representantes das empresas que trabalham com a Cooperbatata deram seus testemunhos, falando da importância da parceria que realizam com a cooperativa e da seriedade com que seus diretores e funcionários conduzem os destinos da Cooperbatata.