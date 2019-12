Colaboradores do Grupo Fuzil se reúnem em confraternização

O Grupo Fuzil, composto pelas empresas Sbardellini & Cia Ltda, Rural & Cia, Gol Materiais de Construção, Transportes Rodofuzil, Stok Locações e Assistência, Star Ferramentas e Fuzil, promoveu na noite do sábado, dia 7 de dezembro, na sede do grupo, uma confraternização de fim de ano que reuniu seus mais de duzentos colaboradores e parte dos responsáveis pelos serviços terceirizados, que hoje contam cerca de duzentos e cinquenta pessoas que prestam serviços de forma contínua ao grupo. Também presentes, os diretores, seus familiares e convidados.

Durante as solenidades, foi feito um breve histórico da marca Fuzil, que teve início em 1895, com a chegada ao Brasil, vindo da Itália, do oficial ferreiro Ângelo Sbardellini, que se instalou em Vargem Grande do Sul e adquiriu uma ferraria que após a eclosão da Primeira Guerra Mundial passou a produzir enxadas, enxadões e rodos para as lavouras de café e que dado às suas qualidades e durabilidade, os usuários batizaram estes produtos de Fuzil, daí nascendo a marca Fuzil.

Depois de várias passagens narradas, em 1989 começa uma nova história da empresa, por meio dos senhores Eduíno Sbardellini, Eduardo Sbardellini e Jair Gabricho, que transformaram a Fuzil, uma minúscula revenda de enxadas, enxadões, rodos, pás e foices, em um importante grupo econômico, atuando na industrialização, transporte, prestação de serviços, locações, varejo agrícola, varejo de construção, distribuidora atacadista e comércio eletrônico.

Dando prosseguimento às solenidades, os sócios administradores Eduardo Sbardellini e Jair Gabricho, juntamente com o gerente de marketing, Eduardo Sbardellini Filho, homenagearam as empresas de representação comercial que mais venderam em 2018, os colaboradores internos que mais venderam e também os colaboradores que prestaram mais de dez anos ininterruptos de serviços ao grupo.

Foram também exibidas as mensagens do deputado federal Arnaldo Jardim e do deputado estadual Barros Munhoz parabenizando o Grupo Fuzil. No final, o sócio Jair Gabricho fez uso da palavra agradecendo a todos pelo sucesso de mais um ano e teceu comentários sobre a evolução das empresas do grupo que conseguiram superar com muito trabalho e determinação, o momento difícil que vive o Brasil.

O administrador procurou passar otimismo para os presentes em relação aos rumos que vem tomando a economia brasileira, com as reformas que precisam e estão sendo implementadas. Jair também falou sobre os planos de expansão do grupo para 2020. A confraternização prosseguiu noite adentro, com muita alegria, chopp, refrigerantes, comidas e música. Fotos: Reportagem