Grupo que entregou bolas e balas para crianças está aberto para colaborações

O grupo Natal Solidário, de Vargem Grande do Sul, realizou a entrega de duas mil bolas e 200 kg balas para crianças, no último sábado, dia 8. A ação já existe há oito anos e a entrega aconteceu em diversos bairros da cidade.

De acordo com Tamires Martins, uma das integrante do grupo, a cada ano o desafio é distribuir mais bolas para fazer mais crianças felizes. No ano passado, foram entregues 1.800 bolas.

No grupo, todos são voluntários que doam seu tempo vendendo rifas e pizzas ao longo do ano a fim de arrecadar o dinheiro necessário.

Quem quiser contribuir com o grupo, seja com doação de dinheiro, produtos para rifa ou ajuda para venda e distribuição das bolas, pode falar com Neusa pelo telefone (19) 99339-8214.