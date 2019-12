Natal Mágico no Cristo é neste domingo, dia 15

A 3ª edição do Natal Mágico no Cristo Redentor de Vargem Grande do Sul será realizada neste domingo, dia 15. A partir das 19h acontece a chegada do Papai Noel na praça do Cristo, no Jardim Fortaleza, para receber toda população. Crianças, jovens e adultos podem ir ao encontro do bom velhinho para receber balas, fazer fotos e levar uma cartinha ao Noel, pois o evento é gratuito e aberto a todos!

“O grupo Sorriso Mágico tem imenso prazer em realizar um evento como este que proporciona momentos de felicidade e magia às pessoas, principalmente as crianças que se encantam com o Papai Noel. A chegada é sempre uma festa, e comove a todos que estão ali à espera”, disse Angelino Jr., integrante do grupo.

Os membros do Sorriso Mágico reforçam a importância da presença dos pais e responsáveis para acompanhar as crianças, devido às questões de segurança durante o evento. O grupo convida a todos para participarem deste momento de alegria.