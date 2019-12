Oficina de cinema foi realizada na Casa da Cultura

Foi realizada na Casa da Cultura no dia 27, a oficina de cinema oferecida pelo Ponto MIS, o Museu da Imagem e do Som, com o tema “Da Ideia ao Roteiro”, em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

A oficina foi ministrada pela roteirista e diretora de filmes Giuliana Monteiro, que ensinou aos participantes etapas de elaboração de um roteiro de ficção. Cada inscrito na oficina trouxe a sua própria ideia para um filme e a partir dessa ideia, Giuliana ajudou individualmente cada um desenvolver seu próprio roteiro, surgindo assim vários estilos de escritas dentre os participantes, instigando a criatividade de cada um.

Os participantes também aprenderam como realizar um roteiro de filme, respeitando a individualidade de cada um, todos os presentes se mostraram entusiasmados com o curso e saíram com uma boa bagagem de conhecimento.

“Em experiência anterior com os curtas metragens num trabalho lindo realizado em escolas locais verificamos a nítida familiaridade que os adolescentes tem com a tecnologia, mas a parte mais complicada foi exatamente as organizações das ideias para roteiro, dai a importância dessa oficina para avanços nesta área tão promissora para os jovens devido ao grande prestigio do cinema brasileiro”, disse a diretora de cultura Márcia Iared.

Giuliana Monteiro é mestre em roteiro e direção de filmes na Faculdade de Nova Iorque e atualmente trabalha em seu primeiro projeto de longa metragem ‘’Estrada para Livramento’’, que recebeu o prêmio Spike Lee Found para desenvolvimento.