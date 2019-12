Posto Maga deve acirrar concorrência de preços de combustíveis

Os consumidores de combustíveis de Vargem Grande do Sul sempre reclamaram dos preços praticados nos autos postos da cidade, questionando também uma possível falta de concorrência, uma vez que a maioria dos preços pouco difere entre um posto e outro, o que, segundo muitos proprietários de veículos, não acontece nas cidades vizinhas.

Com a chegada do Auto Posto Rede Maga, que está se instalando em Vargem Grande do Sul e inicia suas atividades no próximo sábado, dia 21, uma maior concorrência nos preços dos combustíveis na cidade pode vir a acontecer. A Rede está instalada no local do antigo Auto Posto Vargengrandense, à Rua Capitão Berlamino Rodrigues Peres, nº 644, no Centro.

À Gazeta de Vargem Grande, os proprietários informaram que o peço praticado será de R$ 2,59 para o etanol, R$ 3,99 para a gasolina comum, e R$3,44 para o diesel S-10.

Segundo apurou o jornal, o maior preço de gasolina comum praticado por um dos postos da cidade é de R$ 4,699, sendo que em outros estabelecimentos o preço varia até R$ 4,149. Já no etanol, a diferença é bem maior, com preços que chegam a R$ 3,299. Com relação ao diesel S-10, o maior preço cobrado na cidade é de R$ 3,899.

A reportagem da Gazeta procurou os proprietários de alguns postos para comentarem sobre a possível disputa nos preços dos combustíveis com a chegada do novo distribuidor. Até o fechamento desta edição, apenas um proprietário se manifestou, dizendo que respeita a concorrência leal, que trabalha há mais de 30 anos no comércio local, gerando impostos e emprego e que pretende aguardar como o mercado local vai reagir.

A Rede Maga tem como proprietários João Magalhães e seu filho, Felipe Magalhães. Originalmente de São José do Rio Pardo, hoje também atende em São João da Boa Vista, Guaxupé, Porto Ferreira, Mogi-Guaçu e Aguaí.

De acordo com os proprietários, a Rede Maga se instalou na cidade com o objetivo de expandir as atividades. “Foi feito um estudo e verificou-se que Vargem Grande do Sul precisa de um posto que conte com um bom atendimento aliado a preços justos. Estamos muito felizes com a recepção, o carinho que a cidade está recebendo essa unidade da Rede Maga”, disseram.

Postos são obrigados a divulgar preços

A divulgação de preços em postos de combustível de ser realizada a partir das definições do Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas como a propaganda enganosa (como colocar valores diferentes na entrada e na bomba dos postos), vendas casadas, venda de produtos fora dos padrões de qualidade exigidos e várias outras.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão que fiscaliza a venda de combustíveis, os painéis de preço devem sempre estar visíveis para os clientes na entrada do posto, com placas de qualidade, clara e visível à distância, com contraste entre a cor de fundo e a do texto, recomendando a utilização de material contra raios ultravioleta. Os preços devem estar visíveis o tempo todo.

Outra portaria da ANP determina que todos os valores de combustíveis nos letreiros e nas bombas deve sempre ir até a terceira casa decimal após a vírgula, já que vários itens que influenciam o preço final (como frete e impostos) não teriam representatividade utilizando-se apenas duas casas decimais.

Em algumas cidades, como o caso de São José do Rio Preto, lei municipal tornou obrigatório que o posto informe através de uma placa, qual produto gasolina ou etanol, de acordo com seu valor, é mais vantajoso economicamente para o consumidor. Para saber isso, a conta é simples: divida o preço do litro do etanol pelo preço do litro da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, vale mais a pena o etanol.

Para o consumidor, é preferível abastecer o veículo flex com etanol se o preço do álcool for pelo menos 30% menor que o da gasolina. Outra maneira de fazer o cálculo é multiplicar o preço da gasolina por 0,7. O resultado será o valor correspondente a 70% do preço. Se o total apurado da conta der algum valor acima de 0,7, é mais vantajoso abastecer com gasolina