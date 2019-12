Sábado, dia 14, teve Parada de Natal

A programação de Natal de Vargem Grande do Sul teve início, no sábado dia 14, com o desfile da Parada de Natal. O desfile começou às 19h30 e seguiu pela Rua do Comércio, com concentração ao lado da Escola Estadual Benjamin Bastos, seguindo até a Praça da Matriz.

Após o desfile da Parada de Natal, as comemorações de Natal deram continuidade na segunda-feira, dia 16, com a chegada do Papai Noel na casinha da Praça Capitão João Pinto Fontão.

Durante toda a semana houve diversas apresentações com grupos de dança e música. Após a chegada do Papai Noel na casinha, houve apresentação da Orquestra de Viola Caipira.

Na terça-feira, dia 17, quem se apresentou na Praça foi a Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul. A apresentação da noite de quarta-feira, dia 18, ficou por conta da Oficina de Ballet e Jazz da Associação dos Amigos da Cultura.

Já na quinta, dia 19, quem se apresenta é a Banda LUMA e Jet Coral, de São José do Rio Pardo. Na sexta, dia 20, o grupo de dança de rua Time of Destruction que se apresenta no local.

As apresentações natalinas na Praça da Matriz encerrarão no sábado, dia 21, com a Orquestra Conexão, da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga