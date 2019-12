Tênis Clube realizou 6º Festival de Dança

O Tênis Clube de Vargem Grande do Sul realizou o “6º Festival de Dança”, na sexta-feira, dia 6. O evento contou com a produção e supervisão da professora e coreógrafa Márcia Maria Lopes.

Em uma noite agradável, o evento teve um total de 20 apresentações e contou com a participação de professores, bailarinos e coreógrafos de Vargem, São João da Boa Vista e São Carlos, além dos alunos do Tênis Clube. Um número expressivo de bailarinos participou do festival, sendo 70 do Tênis Clube e 30 entre os convidados de Vargem e outras cidades.

A organização do evento agradece à diretoria e ao conselho deliberativo pela realização do evento, ao Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, que gentilmente cedeu o linóleo, aos funcionários do Tênis Clube, às costureiras, aos pais pelo apoio e colaboração, às alunas e à professora pelo desempenho e dedicação e a todos aqueles que colaboraram direta ou indiretamente para a realização deste espetáculo. Fotos: Estúdio Visualize