Vestibulinho da Etec será neste domingo, dia 15

O vestibulinho para o ano letivo de 2020 do Ensino Médio e Cursos Técnicos da Escola Técnica Estadual (Etec) Vargem Grande do Sul, acontecerá nesse domingo, dia 15. O site www.vestibulinhoetec.com.br traz a lista dos locais onde será realizada a prova do processo seletivo. Em Vargem Grande do Sul, a prova será na sede da Etec e no prédio da Escola Estadual Benjamin Bastos.

A prova começará às 13h30 e terá quatro horas de duração. Os portões das escolas serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Após esse horário não será permitida a entrada de nenhum candidato.

Para fazer a prova, é preciso que os candidatos levem caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, régua e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade; carteira nacional de habilitação (CNH) dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento, conforme legislação em vigor; documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da validade, que, por lei federal, vale como documento de identidade em todo o País (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro dentro da validade.

O gabarito oficial da prova será divulgado no mesmo dia, a partir das 18h, no site www.vestibulinhoetec.com.br.