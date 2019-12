A salutar concorrência

Um dos pilares do sistema capitalista é a benéfica concorrência. No mundo moderno, as empresas que não são submetidas à concorrência, podem ficar obsoletas e quando um novo empreendimento apresentar produtos com mais qualidade, preços menores e atendimento exemplar, pode ser que ela não resista e seja eliminada do mercado.

O grande vitorioso quando há concorrência leal, sem dúvida é o consumidor. Um mercado sem concorrência, contribui para a concentração de renda e torna a sociedade mais pobre, pois quem consome os produtos acaba pagando mais caro por ele.

Uma boa concorrência leva as empresas a terem uma maior eficiência, dá mais oportunidade aos consumidores, pois num mercado competitivo, os preços tendem a diminuir, levando as empresas a produzirem mais, estimulando a economia de modo geral.

O Brasil sempre se notabilizou por ter um mercado fechado, com muitas de suas empresas se acostumando com a situação e não evoluindo. Vargem Grande do Sul também não é diferente. No passado, a reserva de mercado para uma marca de veículos, fez a mesma prosperar por muitos anos em nossa cidade, com os donos da concessionária impondo o preço e os compradores sem nenhuma opção, se sujeitando a pagar o que queriam.

Com a abertura do mercado, novas marcas se posicionaram, os preços dos automóveis passaram a ser mais competitivos, e como aconteceu em muitas cidades, quem detinha o mercado e não evoluiu, ficando só por conta dos clientes que eram obrigados a comprar a sua marca, fechou as portas.

Muitos consumidores vargengrandenses queixam dos preços dos combustíveis e também do gás de cozinha, chegando muitos a comentar que existe um verdadeiro cartel na cidade sobre o preço destes produtos, comparando-os com os praticados em cidades vizinhas.

Se infundadas ou não, só há uma maneira de os preços caírem, através de uma salutar concorrência, que não pode ser desleal. Se isso acontecer, cabe aos órgãos repressores fazerem a sua parte e aos ofendidos, a devida denúncia.

Mas, concorrência não significa somente preço baixo. Ela pode ser feita através da melhora na qualidade dos bens e serviços prestados, atendimento mais atencioso, com isso atraindo mais clientes e a empresa conseguindo aumentar sua parte de mercado.

Praticando uma concorrência leal, eficiente, o maior ganhador é o consumidor vargengrandense que poderá escolher quem oferece a melhor relação entre qualidade e preço. Também as empresas locais poderão se fortalecer, uma vez que terão de se empenhar ainda mais para manter a clientela e quem sabe, aumentar ainda mais as suas vendas.