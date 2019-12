Câmara aprova concessão de títulos e honrarias

Em sessão extraordinária realizada na última quinta-feira, dia 28, os vereadores aprovaram a concessão de homenagens a dezenas de moradores de Vargem Grande do Sul. As honrarias serão entregues em solenidade com data e local ainda a serem marcados.

Serão concedidos títulos de Cidadão Vargengrandense aos homenageados: deputado federal Arnaldo Jardim, indicado pelo vereador Zé Luís da Prefeitura (PPS); o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), indicação do vereador Canarinho (PSDB); Amarildo Guimarães de Figueiredo, nome proposto por Bertoleti (PSDB); ao delegado Eduardo Denadai Campos, uma indicação do vereador Wilsinho Fermoselli (DEM), ao ex-deputado e membro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Dimas Ramalho, indicado pelo vereador Laércio Anacleto (PPS); Idair da Silva Júnior, uma indicação de Fernando Corretor (PRB); José Francisco de Oliveira Neto, nome apresentado por Guilherme Nicolau (MDB); o médico José Gustavo Bombini, nome indicado por Serginho da Farmácia (PSDB); José Roberto Distarzi, apontado por Célio Santa Maria (PSB); Luciano André Goulart, uma indicação de Felipe Gadiani (MDB); a comerciante Masako Nako, indicada por Gabé (PTB) e a assessora da deputada Luiza Erundina, Muna Zeyn, que foi indicada por Paulinho da Prefeitura (PSB).

Álvares Florence

Os nomes indicados para receberem os Diplomas do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence são: o policial militar Amauri Locatelli Francisco, na área de Segurança, indicado por Gabé; o professor de judô Daniel Garcia da Silva, na área de Esportes, nome apontado por Canarinho. Na área de Meio Ambiente, o indicado foi Fábio Custódio dos Santos, pelo vereador Célio Santa Maria. Bertoleti indicou Francisco Gonçalves Sobrinho para a área de Comércio; os irmãos Luís Fernando e Daniel Bedin foram os nomes propostos por Guilherme Nicolau, na área de Comércio. Fernando Corretor indicou Fernando Serafim Moneda, na área Profissional Liberal. Na área de Comércio, Iva Ruiz Rosalin foi a indicação do vereador Alex Mineli. Felipe Gadiani indicou Maria Aparecida Gadiani Ferrarini, na área da Saúde. Zé Luís da prefeitura propôs o nome de Marta Regina Ranzani Barbosa na área de Esportes. Para a área de Comércio, o vereador Laércio Anacleto apresentou o nome de Pedro Alcântara Valsecchi Tatoni. Paulinho da prefeitura indicou Sebastião Praieiro da Silva, para a área de Meio Ambiente. O professor Sérgio Fernando Baizi foi indicado por Serginho da Farmácia na área de Esportes e o médico Valdir Cheavegati Júnior foi o apontado por Wilsinho Fermoeslli na área da Saúde.

Medalha

Os homenageados com as Medalhas do Mérito Fundador José Garcia Leal serão o subtenente Alexandre Soares Mariano, indicado por Gabé; Crislene Ap. Teixeira Gindro, que teve o nome proposto por Serginho da Farmácia; Fausto Gadiani Jr., indicado por Canarinho; Floripes Amada de Oliveira, indicada por Alex; Helcio de Paula Pereira e Anacleto Honório Pereira Neto, indicados por Célio Santa Maria; João Batista de Freitas, apresentado por Zé Luís da Prefeitura; Lívia Halla e Fabricio Galego, indicados por Guilherme Nicolau; Luiz Ricardo Biazi Barboza, apontado por Fernando Corretor; Renata Lopes, que teve seu nome proposto por Laercio Anacleto; Rodrigo Siqueira de Andrade, indicado por Felipe Gadiani; Marcelo Moukarzel Maaz apontado por Paulinho da Prefeitura e Marcelo Oliveira Terra, indicado por Wilsinho Fermoselli.