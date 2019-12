Homem morre em acidente na SP 2015

Um homem veio a óbito na noite da última quinta-feira, dia 12, após o veículo que conduzia colidir com um caminhão na rodovia SP 215, que liga Vargem Grande do Sul a São Roque da Fartura.

De acordo com as informações obtidas junto a Guarda Civil Municipal (GCM), um caminhão com placas de Estiva – MG trafegava pela SP 215 no sentido São Roque da Fartura a Vargem Grande do Sul quando por volta das 23h40 teve a sua trajetória interceptada pelo veículo Corsa GL, com placas de São João da Boa Vista, o qual era conduzido por Dorival Batista de 47 anos.

O veículo de Dorival seguia pela contra mão de direção no sentido Vargem a São Roque e colidiu frontalmente com o caminhão. Com o impacto o motorista ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Já o condutor do caminhão, nada sofreu. O corpo da vítima foi retirado das ferragens pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Foram acionados para atender ao acidente o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Resgate e SAMU. A equipe da GCM que atendeu a ocorrência era composta pela subinspetora Luciana e os GCMs Marcelo, Charles, Conrado e Erick.