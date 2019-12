Informe Publicitário: Diagcenter, o avanço da medicina bem ao seu alcance

Foi-se o tempo que para fazer um exame mais sofisticado envolvendo aparelhos altamente complexos no campo da ultrassonografia e tomografia computadorizada, os pacientes de Vargem Grande do Sul e região precisavam se deslocar até um centro maior, como todos os transtornos que a viagem causava.

Com a fundação da Diagcenter há quase 20 anos pelo médico Valdir Cheavegati Júnior, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem reconhecido pela Associação Médica Brasileira e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, no ano de 2003, a empresa especializada em medicina diagnóstica hoje se encontra instalada junto ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul tendo como seu principal objetivo, oferecer um tratamento personalizado a população da cidade e região com o máximo de qualidade.

Desde o início de suas atividades, a Diagcenter além de investir em novos equipamentos, também não descuida dos investimentos necessários na qualificação de seus funcionários. Com uma equipe médica e um quadro de funcionários altamente capacitados e com muita dedicação no desenvolvimento de suas atividades, a empresa expandiu e atualmente a Diagcenter conta com filiais nas cidades de Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras.

“Fazendo da imagem um compromisso com a vida”

O compromisso que todos os colaboradores da Diagcenter têm com os pacientes, é norma da empresa e começa desde o agendamento, passando pelo bom atendimento, realização dos exames, confecção do laudo e a entrega o mais rápido possível dos resultados, humanizando e focando nas necessidades de cada paciente.

Assegurar aos colegas de outras especialidades e seus pacientes o melhor e mais moderno diagnóstico por imagens, levou à aquisição pela empresa de um equipamento de tomografia computadorizada Multislice de 16 canais e Reconstrução 3D, revolucionando este serviço em Vargem e na região, tornando a Diagcenter uma referência regional.

Dentre os serviços prestados pela Diagcenter, constam:

1-Radiografia digital

2-Densitometria óssea

3-Mamografia digital

4-Ultrassonografia digital

5-Biópsias guiada pelo ultrassom

6-Tomografia Computadorizada Multislice – 3D

Dr. Valdir Cheavegati Júnior

Responsável Técnico

CRM 85.833