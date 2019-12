Painel 14 de dezembro de 2019

Aumento

O aumento dos salários dos vereadores de Vargem Grande do Sul, do prefeito e também do vice para 2021, embora não discutido abertamente, está sendo analisado pelos nobres edis do Legislativo local. Não se sabe se o tema será levado a votação ainda este ano ou no início do ano que vem.

Repercussão

O que pode ter dado uma freada nas pretensões dos vereadores, foi a repercussão negativa que o aumento salarial de vereadores, prefeito e vice causou junto à população de algumas cidades da região.

São João voltou atrás

A Câmara de São João da Boa Vista anunciou nesta quinta-feira, dia 12, que irá revogar um reajuste de mais de 40% que havia concedido aos vereadores, prefeito e vice. O presidente Bira disse que não esperava uma repercussão tão negativa e voltou atrás com o projeto. Principalmente pela lei aumentar o salário dos próximos vereadores.

Casa Branca também

A polêmica da vez em Casa Branca também foi o reajuste de salário do prefeito, vice-prefeito e vereadores, a partir de 2021, criado e aprovado por unanimidade pela Câmara, na sessão do dia 19 de novembro

Nas propostas, fixavam os reajustes financeiros para os vereadores e prefeito que ocuparem os cargos na próxima legislatura. O aumento para o prefeito era de quase R$ 12 mil. Já para os vereadores seria de R$ 1,2 mil.

Jacaré voltou atrás

Um dos proponentes do aumento salarial foi o vereador Jacaré, presidente do Legislativo que recentemente ocupou o cargo de prefeito, enquanto o atual Marco Cesar Aga estava de férias. Dado à repercussão negativa, como prefeito interino, Jacaré vetou o aumento em que ele próprio foi um dos autores.

Câmara vai ter que analisar a situação

O assunto sobre o aumento salarial dos membros do Legislativo e também dos ocupantes dos cargos do Executivo, prefeito e vice, deverá voltar à pauta da Câmara nas próximas sessões, já que os vereadores precisam fixar um reajuste para a próxima legislatura.

Sou a favor de diminuir

Questionado a respeito, um vereador local disse que é contrário a qualquer aumento para os vereadores, dizendo que se fosse por ele, baixaria o salário dos vereadores para R$ 1.500,00 por mês.