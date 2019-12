PM realiza Operação Natal Seguro

A Polícia Militar do Estado de São Paulo iniciou no dia 6 de dezembro, a Operação Natal Seguro. De acordo com o informativo da PM de Vargem Grande do Sul, a Natal Seguro estará sendo realizada até o dia 31 de dezembro, com o intuito de aumentar a segurança da população nessa época de festividades, priorizando os locais com maior aglomeração de pessoas e atividade comercial intensa, reformando o seu compromisso de servir e proteger a comunidade.

A Polícia Militar deu algumas dicas de segurança a população: evite ir às compras desacompanhado; efetue os pagamentos das compras com cheques ou cartões; evite mostrar seu dinheiro na compra; tenha cuidado com sacolas, bolsas e carteiras: mantenha-os, de preferência, próximos e frente ao corpo; mantenha sempre uma das mãos desocupadas; evite aglomerações: prefira dias e horários com menor movimento para fazer compras; desconfie de empurrões e esbarrões; tenha cuidado com as crianças: evite deixá-las sozinhas; não utilize joias e objetos que chamem a tenção; cuidado com pessoas estranhas; evite abrir a carteira em público: faça isso com cuidado e evite que outras pessoas vejam seu conteúdo; se precisar andar com muito dinheiro, divida-o em diferentes locais e bolsos; no caso de furto ou roubo, ligue para a Polícia Militar pelo telefone 190.