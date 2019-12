Polícia Militar prende procurado da justiça

Na noite do último domingo, dia 8, a equipe CGP da Polícia Militar composta pelo 3º sargento Márcio Henrique, o cabo Thomaz e o soldado Amauri, patrulhava pela Cohab IV com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no local, quando por volta das 22h30 avistou um homem, cuja equipe tinha o conhecimento de que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Rapidamente os PMs efetuaram a abordagem do indivíduo e o submeteram a uma busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em seguida ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da justiça.