Soldado é homenageado no Batalhão

Ele se destacou dentre os soldados que compõem os 16 município do 24º BPM

Uma extensa lista de prestação de serviços junto à corporação e à comunidade, fez com que na quarta-feira, dia 11, o soldado Salomão Barbosa de Paula Júnior, de Vargem Grande do Sul fosse homenageado como Policial de Destaque do ano de 2019, durante solenidade realizada na sede do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI), em São João da Boa Vista.

Vários companheiros de Salomão estiveram presentes na entrega da honraria, e a nota expedida pela corporação, afirma que o Sd PM 130015-6, se destacou no decorrer do ano no cumprimento do seu dever, durante o serviço de radiopatrulhamento, tendo sido diligente e perspicaz ao participar diretamente da realização de várias operações policiais, bem como na repressão imediata. Ele realizou 53 ocorrências de tráfico de drogas e quatro de porte de drogas, apreendendo 235 porções de maconha, que pesaram 2kg; 782 pedras de crack que pesaram 250g e 310 porções de cocaína que pesaram 500g. Em 2019, o PM também prendeu em flagrante 78 pessoas, 28 procurados pela Justiça.

A nota traz ainda que durante o ano, Salomão participou de ocorrências como a que localizou um veículo furtado, além de deter pessoas que estavam sendo investigadas, apreendeu uma garrucha Taurus e 16 munições, uma espingarda Boito, que culminou com a prisão do infrator, um revólver Rossi calibre 38, um revólver Taurus 38, um rifle Rossi 22, uma espingarda Puma 38, uma garrucha Rossi, 22, oitenta e nove munições de diversas marcas calibre 32, vinte e duas munições calibre 38, um silenciador, uma luneta de arma e um trator furtado, sendo que nesta ocasião houve a prisão de quatro suspeitos.

De acordo com a nota, as ações de Salomão renderam vários elogios a Polícia Militar por parte da comunidade local, além de transmitir a sensação de segurança à população, tendo ele demonstrado iniciativa, discernimento, tirocínio policial e alto grau de profissionalismo, virtudes que o tornaram digno de ser indicado como policial do ano da área da 4ª Cia/PM.

Homenagem

Em uma postagem divulgada em redes sociais, o comandante Marco Lasmar do 2º Pelotão assim se manifestou em relação à homenagem de seu companheiro de farda: “Hoje 11/12 comparecemos à sede do Vigésimo Quarto Batalhão em São João da Boa Vista, onde o Sd PM Salomão foi homenageado como o policial destaque do ano de 2019, com o maior número de ocorrências dentre os 16 municípios, com números realmente de impressionar. Parabéns Salomão, obrigado por fazer parte da nossa família do 2º Pelotão, equipe de bravos guerreiros, no início deste ano nossa equipe pensava assim. Encare os dias de guerra com coragem e determinação. Assim, verás os dias de glória com humildade e gratidão, e hoje você encontrou a glória. Parabéns guerreiro, e que assim venha o ano que vem. Não espere ser o melhor, só pense em estar entre eles. Lema do 2º Pelotão da 4ª Cia/PM” melhor, só pense em estar entre eles. Lema do 2º Pelotão da 4ª Cia/PM”.