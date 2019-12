Milhares de pessoas prestigiaram a Parada de Natal

A programação de Natal de Vargem Grande do Sul teve início no último sábado, dia 14, com o tradicional desfile da Parada de Natal, que seguiu pela Rua do Comércio.

Este ano a Parada teve como tema ‘A magia do Natal’ e reuniu aproximadamente 300 integrantes entre escolas municipais, estaduais e particulares. De acordo com a estimativa da Guarda Civil Municipal (GCM), mais de 10 mil pessoas prestigiaram o evento.

Presentes no palanque montado em frente à Praça da Matriz, autoridades do município deram as boas-vindas à passagem dos artistas da Parada. Dentre as autoridades, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e a primeira dama Maria Aparecida, diretores da prefeitura e vereadores.

O evento foi organizado pelo Departamento de Cultura, sob o comando da diretora Márcia Ribeiro Iared, juntamente com o chefe de Gabinete, Celso Bruno. O evento ressaltou a religiosidade do nascimento de Jesus. Após, apresentações com as mais lindas e variadas versões de personagens natalinos iluminaram a Parada com muita luz e a magia de Natal.

“O Natal de luzes, de cores e de fé. Fé no Nascimento daquele que veio para salvar o mundo. Nesta Parada vamos renovar nossa fé, trazer as esperanças, lembrar das batalhas e dar a vez aos que sofrem com exclusões. É Natal, vamos elevar nossa fé na Família, na Sagrada Família”, disse Márcia Iared, diretora de Cultura.

O assessor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, comentou que há três anos Vargem adotou a inclusão no desfile, com o Natal para todos, o que destacou a beleza da Parada.

“Em 2017, nós tivemos as anjas negras, e em 2018, tivemos o presépio negro, além de anjos cadeirantes. Neste ano, tivemos o Papai Noel negro, princesa negra, presépio da Apae e, até mesmo, membros de fanfarras especiais e surdos”, disse.

Lucas contou que o Departamento de Cultura conseguiu, com a parceria da Associação Comercial e Industrial (ACI) da cidade, iluminar praticamente 90% da Parada, além dos temas dos carros alegóricos que levou Frozen, Carrossel e um Papai Noel de três metros.

No desfile, participaram as fanfarras de Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, da escola de Vargem Dom Pedro II, além do retorno da escola Alexandre Fleming.

O assessor agradeceu a todos os participantes e aos voluntários do evento. “Eu tenho que enaltecer também o empenho do Departamento de Cultura que incansavelmente batalhou para o sucesso da Parada. Somos um time, onde todos tem total e igual importância”, falou.

“Quero desejar um Feliz Natal para todos e dizer que para mim, essa Parada foi uma prova que a União faz a diferença. Me emocionei muito porque foram noites confeccionando, planejando junto com a diretora dona Márcia e conseguimos atingir nosso objetivo”, completou.

A diretora de Cultura também agradeceu às centenas de participantes, Especialmente as crianças cujos pais também colaboram e confiam no trabalho das escolas e dos grupos dos quais participam e prestigiam o evento. Agradeceu as autoridades pelo apoio e à população com o comparecimento; a GCM, o Desetran e a PM, que trabalharam na organização do trânsito e segurança na Parada de Natal; a ACI e demais colaboradores.