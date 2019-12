Natal que desperta Sorrisos Mágicos!

A 3ª edição do Natal Mágico realizado pelo grupo voluntário Sorriso Mágico, com o apoio da comissão “Amigos do Cristo Redentor” e demais parceiros foi um sucesso!

Realizado mais um ano nas dependências da praça do Cristo Redentor, no Jardim Fortaleza, o Natal Mágico recebeu nesta terceira edição mais de 2 mil pessoas, mais que o dobro em relação à 2018, e foram entregues mais de 450 pacotinhos de balas para as famílias que foram ao encontro do Papai Noel, dar aquele abraço carinhoso de Natal, tirar fotos, entregar cartinhas e fazer pedidos. As balas foram arrecadadas e os pacotinhos foram confeccionados. Tudo com muito amor pelos integrantes do Sorriso Mágico.

Foram distribuídos gratuitamente pipoca e algodão doce a todos que compareceram ao evento, ambos preparados carinhosamente pela comissão Amigos do Cristo Redentor.

“Ficamos muito felizes com o resultado positivo da terceira edição do Natal Mágico, foi grande a surpresa quanto ao público presente. Isso representa muito, mostra que estamos no caminho certo, e que fazendo tudo com muito amor e carinho ao próximo, vamos crescer mais ainda!

Temos plena certeza de que a quarta edição em 2020 será ainda maior e posso dizer que já temos grandes novidades para o ano que vem e novas parcerias fechadas!” comentou Angelino Jr, membro do Sorriso Mágico.

Gostaríamos de agradecer a todos que de alguma maneira contribuíram para o sucesso deste evento, especialmente às equipes da GCM e Departamento de Trânsito que muito se empenharam para que tudo ocorresse da melhor maneira possível, comparecendo desde cedinho ao evento para os procedimentos de segurança. À comissão Amigos do Cristo Redentor que durante todo ano cuidou com muito amor do nosso Cristo Redentor, zelando por cada detalhe.

O Jornal Gazeta de Vargem Grande, sempre parceiro do Sorriso Mágico, divulgando nossas ações e momentos especiais. E a Prefeitura Municipal, que através dos Departamentos de Trânsito e de Cultura e Turismo contribuiu gentilmente conosco.

Nosso parceiro e amigo DJ Luís Bob que, mais um ano, esteve com a gente fazendo toda parte de som e iluminação. Nosso mais novo parceiro, a Cooperativa de Crédito Sicoob Crediçucar que muito acreditou em nosso projeto. À Produtora Multimagem do nosso amigo Alárison Campos que fez toda parte de filmagem do evento e também ao amigo Carlos Milan, que produziu muitas imagens para nós. Agradecemos de forma muito carinhosa a Agência Pipers Design que contribuiu de forma incrível com o evento. Ao site VargemBaladas.com e ao Programa Bombardeio na Web por toda divulgação. À Gráfica Vargem Grande, através do amigo Juninho pelos cartazes, panfletos e demais impressos, muito obrigado. Edson Brunetti e família e Carmem Malaguti pelas contribuições. À Michele e ao Lucian, através da Fazzendo Art’s, e à Diversão Garantida – Foto Cabine pelos adereços de decoração do espaço do Noel. À empresa competente Santana Eventos.

“Foi maravilhoso mais uma vez, muitas pessoas vieram elogiar, dar os parabéns dizendo que estava muito lindo e organizado. Fazer isso no Cristo da cidade se torna tão especial porque as pessoas visitam o Cristo, os pais levam os filhos para mostrar a cidade, cria-se um carinho com este nosso espaço, um orgulho em viver aqui e ensinar a eles também que realizações como esta, espalham amor e felicidade às pessoas. Era visível na fila de espera o brilho nos olhos das crianças, que estavam à espera de algo grandioso, o encontro com o Papai Noel. Com certeza, muitos sonharam com tudo que viveram neste domingo”, comentou Aline Morgado do Sorriso Mágico.

O grupo Sorriso Mágico agradece a cada um que reservou um tempinho super especial do seu domingo para comparecer ao evento que preparamos com muito amor.

É com o coração cheio de felicidade e com sentimento de dever cumprido que desejamos a todos um Feliz e Santo Natal, que o Menino Jesus abençoe e ilumine todas as famílias!

Nos encontramos em 2020 com muitas novidades durante o ano e com a 4º edição do nosso especial Natal Mágico!

Fotos: Sorriso Mágico