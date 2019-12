Judô Bushido realizou confraternização

O Projeto Social Bushido de Judô, que é realizado em parceria com o Sensei Daniel Garcia e a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Esportes, realizou no último domingo, dia 15, o Bonenkai, confraternização de final de ano entre os alunos no espaço do Clube XXI de Abril, onde também acontece o projeto.

Durante a confraternização houve premiação aos alunos com entrega de faixas aos melhores atletas do ranking Bushido e premiações destaques do ano de 2019 e apresentações de Nage No Kata e Itsutsu No Kata, que são técnicas do judô.

Marcaram presença no evento o sensei kodansha, 6º Dan José Sinésio Vanzella de São João da Boa Vista, sensei kodansha, 6º Dan Marcos Francisco da Silva, sensei Eriton Carvalho de Casa Branca. Também compareceram ao evento o diretor do Departamento de Esportes Luís Carlos, os vereadores Gabé (PTB), Guilherme Nicolau (MDB) e Wilsinho Fermoselli (DEM).

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) também esteve presente e destacou a importância do projeto Bushido de Judô sob a direção do sensei Daniel Garcia, na vida de cada um dos alunos, tornando-os a cada temporada esportistas de destaque.

O evento contou também com a especial colaboração dos pais dos atletas que produziram cada detalhe do espaço para o evento.

A Prefeitura Municipal através do Departamento de Esportes parabeniza os 22 judocas que receberam suas faixas e os 10 judocas que receberam troféu e quimono na categoria Melhores do Ano do ranking Bushido, aos senseis Rafael e Gabriel Casagrande pelo destaque e conquista da faixa preta este ano e aos judocas que receberam troféus e medalhas como destaques do ano de 2019, cedidos pelo Departamento.