Mapa Cultural foi entregue em evento pelo projeto “Trilhas Culturais”

A oficialização do Projeto “Trilhas Culturais”, realizado pela equipe do Projeto Guri (Sustenidos Organização Social), através de levantamento e cadastramento de artistas de várias áreas que atuam em nosso município, foi realizado no dia 27 de novembro, no Centro Pastoral São Benedito.

Após o levantamento das informações e digitalização do cadastro foi feito um mapa físico onde se pode visualizar os bairros das cidades e quais expressões artísticas se encontram em cada um deles. O trabalho foi realizado em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo, voluntários e comerciantes da cidade.

O evento contou com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a diretora de cultura Márcia Ribeiro Iared, os vereadores Carlos Eduardo Scacabarozi (PSDB) e Laércio Inácio Anacleto (PPS), e com um público aproximado de 300 pessoas.

Após a abertura do evento, foi realizada a entrega oficial do mapa ao prefeito e à diretora de Cultura Márcia, explicando que o objetivo do trabalho é potencializar o cenário cultural do município. O prefeito elogiou o trabalho realizado por todos os envolvidos, ressaltou a importância do projeto “Trilhas Culturais” para a cidade e agradeceu ao empenho e presença de todos.

A diretora de Cultura, Márcia Iared, falou sobre a proposta do Projeto Guri, especialmente o de Vargem, que sempre teve uma parceria com a Prefeitura Municipal, destacou o histórico prédio da antiga sociedade espanhola, que abriga 360 crianças aprendendo música. “Este é um dia muito especial, porque a gente está tratando de uma coisa chamada talento. E quantos nós descobrimos neste Projeto, que se não fosse o projeto Guri jamais seriam revelados”, disse.

Dando continuidade ao evento, aconteceu uma homenagem Póstuma a Jack Ronc; apresentações da Oficina de Ballet da Associação Amigos da Cultura, com a professora Letícia Belchior; grupo Melanina; poesia com Diego; Coral Infanto Juvenil do Projeto Guri, com a educadora Cristina Bedin; Canto Coral Ângela Copic, com a regência do maestro Ralf Alvarenga de São José do Rio Pardo e Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul com a regência do maestro César Cunha. No local, houve apresentações musicais com os cantores Maria José Castroviejo, Felipe Araújo, Lucas Buzato, Francisco Malagutti e Ângelo Multini.

Também aconteceu a feira de artesanatos pelas artesãs, Aparecida Bernadete Bento Gimenes, Simone Gonçalves Pereira, Helena Maria Menoni Bernardo, Micaela Cristina Galante Homsi, Rosa Sanches de Oliveira, Veridiana Maria Lunes, Patrícia Guimarães Aliende e Francislene Aparecida da Silva, e exposição de telas pelas artistas Natália Aliende, Ana Maria Gomes e Fátima Batissoco.

O Departamento de Cultura informou que o cadastramento continua sendo realizado para todos os tipos de expressões artísticas. Os artistas devem procurar o Projeto Guri, localizado à Rua Prudente de Moraes, nº 685, ou fazer o cadastro pelo telefone 3641-5441.

“Trilhas Culturais”

Um dos principais objetivos do Projeto “Trilhas Culturais” é potencializar o cenário cultural no território, promovendo a integração da música com outras linguagens artísticas.

O trabalho é feito pela equipe do Projeto Guri com a colaboração dos alunos e familiares, realizando o mapeamento e identificando expressões artísticas e culturais do município. A finalidade é descobrir e identificar onde estão localizados esses artistas e, consequentemente, formar um elo cultural com o Projeto Guri.

A equipe do Projeto agradece aos colaboradores: Paróquia Sant’Ana que cedeu o espaço, Edson Lopes Marcenaria, Papelaria Menil, Arte e Flor – Floricultura e Decoração, Falcão Foto e Arte, Angelino Júnior, Departamento de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal.