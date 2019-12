Natação Tênis Clube/Cidinha Ranzani disputaram as finais de campeonato

Os atletas da equipe de natação Tênis Clube/Cidinha Ranzani disputaram as finais do Campeonato Amigos da Natação, evento filiado à Federação Aquática Paulista (FAP), no último domingo, dia 15. O torneio aconteceu em Descalvado, no Clube CERD.

Dos 10 atletas do Tênis Clube/Cidinha Ranzani que estavam classificados para as finais, apenas quatro puderam comparecer, uma vez que os demais estavam com compromisso marcado na data. Os atletas que participaram foram Isadora Silva Pirola, Matheus Luvezute Oliveira, Théo Floksztrumpf e Gustavo Pedrilho Soares.

“Quando chamo de guerreiros, é porque são mesmo. Ganhamos cinco medalhas, provas que foram buscar a raça, determinação, técnica e muita competência, e o mais importante, concentração. Porque afinal, é tenso, são seis finalistas por categoria e só três ganham”, avaliou Cidinha.

Ela destacou ainda que além de tudo, a equipe não participou de duas etapas nesse bimestre. “Eu particularmente achei que estaríamos fora da final, mas no primeiro bimestre nadamos muito e os tempos foram ótimos e os resultados estão aí. Conseguimos fechar 2019 com chave de ouro. Temos que acreditar sempre, confiar em Deus de que tudo vai dar certo e, acima de tudo, trabalho, garra e fé”, completou Cidinha.

“Gostaria de agradecer ao Tênis Clube, que não mede esforços para levar seu nome por toda região. Aos pais, que vibram e torcem por todos, formando uma família. Obrigado guerreiros por fazerem parte da minha vida”, disse.