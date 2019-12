Tênis Clube finaliza o campeonato Dezembrão

O tradicional Dezembrão de Futsal, realizado pelo Tênis Clube, chegou ao fim na última quarta feira, dia 18. Os campeonatos internos do Tênis Clube terminaram com a equipe do Denilson Auto Peças campeã vencendo a equipe da Panificadora dos Anjos por 5 a 2.

As demais equipes participantes foram Santa Clara Seguros e Drogaria Nova Central. A competição ainda teve Felipe Augusto como o goleiro menos vazado, Breno Faconi como artilheiro da competição e Leo Donizete como melhor atleta.

As competições do Sub 14, Sub 08 e o Feminino também chegaram ao fim. Os destaques individuais do campeonato Sub 14 ficaram para os alunos Bernardo Dutra de destaque da competição, Eduardo Ribeiro como melhor goleiro, Iago Marcelino ganhou o destaque de melhor atleta e Vinícius Felipe de artilheiro.

A equipe campeã foi a denominada de Portugal, a vice campeã foi a Bélgica e a terceira colocada Argentina.

No total participaram das competições mais de 100 associados, entre crianças, adolescentes e adultos, durante um mês de competição.

O diretor de esportes, Felipe Carossi, agradece a todos os participantes, pais, diretoria e professores pelo apoio e também aos patrocinadores, que ajudaram a realizar os campeonatos.