Bolo de nozes

Por Natália Aliende

Bata no liquidificador: 3 ovos; 1 copo e 1/2 (requeijão) de açúcar; 2 copos de farinha; 1 copo de leite; 1/2 copo de óleo; 1/3 de xícara de nozes trituradas; 1 colher de sopa de fermento para bolo. Asse em forno pré-aquecido por 30 minutos.

Recheio: cozinhe até o ponto de brigadeiro não muito duro 1 lata de leite condensado com 1/2 xícara de nozes também trituradas, acrescente 1 caixinha de creme de leite depois de esfriar um pouco. Se quiser, coloque um pouco de essência de baunilha.

Desenforme o bolo, corte-o ao meio. Volte uma das metades para a mesma forma forrada com filme plástico com a parte cortada à mostra. Regue com uma calda feita com 1 xícara de água e 1/2 de açúcar e baunilha ou casca de laranja para perfumar.

Recheie, cubra com a outra metade e regue com a calda. Cubra com o filme plástico e leve à geladeira até firmar. Desenforme o bolo em um prato, cubra com o chantilly e decore a gosto.