Idosos realizam passeio em Thermas

Cerca de 90 idosos estiveram participando do passeio de fim de ano que faz parte das atividades do Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”.

O local escolhido foi o Thermas de São Pedro e a viagem aconteceu sob a coordenação da professora Fabiana Silva, da diretora Eva Rodrigues e da primeira dama Maria Aparecida.

Apesar da chuvinha pela manhã, as águas quentes foram aproveitadas ao máximo pelos visitantes. À tarde o sol apareceu e além das piscinas, o bingão foi hora de muita diversão para todos.

Conhecendo novos lugares e novas pessoas, o pessoal se divertiu em um momento de descontração, entretenimento e alegria, fazendo novas amizades e curtindo um dia na companhia dos amigos do Centro de Convivência. A presidente do Grupo Idade Feliz, Isabel Pedroso Schiavo também presente, ajudou no cuidado com toda a turma.