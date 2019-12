Alunos visitam a Câmara

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul recebeu a visita de 53 alunos do Ensino Fundamental II da E.E. Prof. José Nogueira de Barros, do bairro do Pedregulho, que tem como vice-diretor André Luís Jangas.

A visita aconteceu no começo do mês, no período da manhã, e no local, os estudantes foram recebidos pelo vereador Serginho da Farmácia (PSDB), que estudou nesta escola, e pela equipe de trabalho do Legislativo. Na ocasião, elas visitaram também o Cristo Redentor da cidade.

O intuito da visita foi uma semana de aprofundamento de estudos e nesta semana, a fala do vereador foi de encontro ao trabalho desenvolvido na disciplina de Língua Portuguesa.

Segundo o vice-diretor André Luís Jangas, a proposta foi dada pela Secretaria de Educação de São Paulo e o intuito da escola foi sair do conceito de sala de aula para ver, na prática, como é o trabalho de um vereador. Após a visita, o aprendizado foi afunilado novamente em sala de aula. Ele disse que os alunos adoraram, uma vez que muitos têm interesse na área política, e que já há novas propostas para o ano letivo de 2020.