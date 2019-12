Canil da GCM deve ser inaugurado até janeiro

O projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul a criar um canil para a Guarda Civil Municipal (GCM) foi votado e aprovado pela Câmara Municipal em sessão no final de novembro.

De acordo com o projeto, o canil será diretamente subordinado ao Departamento de Segurança e Trânsito. O Canil tem como objetivo possibilitar a utilização de cães adestrados com o objetivo de auxiliar na proteção dos bens e serviços, instalações do município e em outras atribuições da GCM.

Os cães poderão ser empregados em patrulhamento dos próprios guardas municipais; operações de busca, resgate e salvamento; operações de socorro, com apoio à Defesa Civil; demonstrações de cunho educacional, recreativo, terapêutico e social; provas oficiais e estrutura; formaturas e desfiles de caráter cívico-militar; em apoio às outras divisões do Departamento de Segurança e Trânsito e instituições de segurança público do Estado ou da União, sempre que requisitada para tal fim; e atividade de cinoterapia.

As instalações, atividades e o efetivo de cães serão supervisionados e avaliados por uma Comissão Examinadora, indicada pelo Comando da Guarda Civil Municipal e aprovada pela Prefeitura. O Canil, segundo o projeto, será inicialmente composto por quatro cães, número que poderá ser aumentado.

No projeto consta que os Guardas Civis Municipais designados para a manutenção do canil deverão possuir curso de adestrador e condutor de cães e que só será permitido aos efetivos da GCM treinados a permanência em suas instalações e o trato com os cães, sendo que o contato de qualquer outro elemento estranho ao relacionamento com os animais poderá implicar em riscos desnecessários.

O subcomandante da GCM, Rogério Bocamino, acredita que em fevereiro os cães já estarão prontos para o trabalho. Segundo ele, a inauguração do canil deve acontecer neste mês de dezembro ou janeiro.

Rogério ressaltou a importância que o canil tem para a cidade. “É uma ferramenta contra o tráfico de drogas, além de ser uma excelente ferramenta de socialização para crianças e jovens. A ideia é aproximar os cães das escolas, trazer crianças e jovens para o canil para que possam acompanhar o trabalho da GCM e uma infinidade de outras atividades que podem ser desenvolvidas”, disse.