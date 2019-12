Contas de 2017 de Amarildo são aprovadas

No início desta semana, a Câmara Municipal em sessão extraordinária realizada durante o dia, reuniu-se para apreciação das contas do exercício de 2017 do prefeito Amarildo Duzi Moraes. O Tribunal de Contas do Estado, em sessão realizada dia 14 de maio de 2019, emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, relativas ao exercício de 2017 e agora faltava o voto dos vereadores.

O parecer, que foi assinado pelo presidente do TC Edgard Camargo Rodrigues e que tinha como relator Sidney Estanislau Beraldo, determinou a expedição de ofício ao prefeito, com as advertências constantes no voto do relator, devendo a fiscalização, na próxima inspeção, verificar a implantação das providências regularizadoras. Também determinou a abertura de autos próprios para tratar do convênio celebrado com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para gerenciamento do auxílio-alimentação.

No parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Alex Mineli, presidente, Wilsinho Fermoselli, vice, Serginho da Farmácia, secretário e Célio Santa Maria, suplente, os vereadores votaram favoráveis à conclusão do Tribunal de Contas, pois consideraram que inexistia qualquer fato que impedia a aprovação das contas do prefeito, opinando que as mesmas fossem também apreciadas pelo Plenário da Câmara.

O prefeito esteve na Câmara na segunda-feira para defender em plenário suas contas e postou na rede social que fez em 2017 uma gestão fiscal responsável, pagando dívidas, gastos com o pessoal dentro da lei, precatórios em dia, aplicação em saúde e educação acima do previsto em lei, com superávit orçamentário e financeiro no exercício e ainda investindo 2,9% do orçamento.

Disse que atualmente está tocando 26 obras, sendo que quando assumiu o governo havia somente uma obra em andamento. Ele agradeceu a todos seus diretores, coordenadores, servidores, que num trabalho coletivo, contribuiu para que as contas de 2017 fossem aprovadas tanto pelo TC como também pela Câmara Municipal.