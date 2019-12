Falecimentos publicados no dia 21 de dezembro de 2019

Faleceu o sr. Sebastião do Carmo de Queiroz, no dia 15 de dezembro, aos 65 anos de idade. Divorciado, deixa as filhas Graziele e Valdinéia, os genros Agnaldo e André, os netos Larissa, Maria Eduarda e Alicia. Foi sepultado no dia 16 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Neide Aparecida Ronchi, no dia 13 de dezembro, aos 63 anos de idade. Divorciada, deixa a filha Daiana, o genro Luciano e o neto Natan Lucas. Foi sepultada no dia 14 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Aparecida Coraça Oiano Gregório, no dia 13 de dezembro, aos 88 anos de idade. Viúva de Nelson Gregório, deixa a filha Fátima, o genro José Geraldo e os netos João Paulo e Miguel. Foi sepultada no dia 14 de dezembro, no Cemitério da Saudade.