Homem morre após levar três facadas em festa

Durante patrulhamento no último domingo, dia 15, por volta das 18h30 a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento em uma festa que ocorria na Avenida Walter Tatoni com a Padre Donizete, na Vila Santa Terezinha.

De acordo com as informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, depois de uma briga um indivíduo esfaqueou o outro e no local, a equipe da GCM foi informada de que a vítima, Sebastião do Carmo de Queiroz de 65 anos, já havia sido socorrida por terceiros e o agressor tinha tomado rumo ignorado, provavelmente em direção a sua residência. A GCM ainda foi informada por testemunhas, a respeito do lugar onde o agressor havia dispensado a faca utilizada no crime, a qual foi encontrada dentro de um bueiro.

De posse das informações, foi realizada uma diligência com o objetivo de encontrar o agressor e foram informados de que ele estaria no Hospital de Caridade passando por atendimento médico, pois estava com ferimentos no rosto e na cabeça. No hospital, ele recebeu voz de prisão em flagrante e ao ser questionado sobre os fatos, relatou que estava andando pela festa e a vítima lhe arremessou um copo de cerveja no rosto, dizendo “Seu irmão está morto, mas você não”, em seguida foi agredido por ela com uma barra de ferro. Inconformado, ele foi até sua casa e pegou uma faca, retornando em seguida e ao encontrar a vítima, desferiu três facadas em seu tórax.

O homem foi conduzido até a delegacia de polícia, onde enquanto a ocorrência era apresentada, receberam a informação de que Sebastião havia passado por cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O delegado de plantão após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão por homicídio e posteriormente, o agressor foi encaminhado a cadeia pública de São João da Boa Vista. Participaram da ocorrência os guardas civis municipais Toneto e Thiago.