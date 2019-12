Painel 21 de dezembro de 2019

Efeito contrário

Em São João, com a repercussão negativa da tentativa de aumento do salário de vereadores, prefeito e vice, membros da população da cidade vizinha estão fazendo um abaixo assinado para que os vereadores passem a receber o equivalente a um salário mínimo. Para participar, é preciso ser eleitor em São João.

Preenchendo a vaga

Ainda na sessão extraordinária de segunda-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo que acrescenta um representante do Departamento de Ação Social para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente-CMMA. Na justificativa, o prefeito explicou que em virtude da Casa da Agricultura local encontrar atualmente sem funcionários e sem previsão de retorno aos trabalhos no órgão, devido a impossibilidade de indicar alguém da Casa da Agricultura para compor o CMMA, está substituindo o membro por alguém da Ação Social.

Limpeza no Rio Verde

Em indicação ao Executivo, o vereador Wilsinho Fermoselli a solicitou limpeza de urgência no Rio Verde, com abertura do leito do rio. Ele pede que o trabalho seja estendido também aos córregos Graminha e Santana. Ele justificou o pedido devido a proliferação de pernilongos e moscas denunciado por moradores próximos ao local.

Fotografou

Também fotografou e enviou junto com outra indicação, a solicitação para que o Executivo mande arrumar as grades danificadas nas laterais do Rio Verde.

Dia de Campo

Na sua página no Facebook, o ex-prefeito José Carlos Rossi postou foto e dizeres elogiando o evento Dia de Campo realizado pela Cooperbatata na Fazenda Campo Vitória. “É a força cooperativista local valorizando a modernização do campo”, disse o ex.

Na confraternização

Por outro lado, o prefeito Amarildo Duzi Moraes participou da confraternização de fim de ano e da comemoração dos 20 anos da criação da Cooperbatata, realizada recentemente. Assistiu à missa, conversou por um longo tempo com os pais de Lucas Ranzani, atual presidente da cooperativa, o casal Isa e dr. Ranzani e depois foi embora.

Peso econômico

Com um orçamento quase igual ao da prefeitura, a Cooperbatata tem um imenso peso econômico e a maioria dos seus cooperados votou favorável na eleição de Itaroti, quando este ganhou de Celso Ribeiro. Resta agora saber para onde vão pender os agricultores de Vargem nas eleições do ano que vem. Por enquanto parece que tem Amarildo e Rossi na parada.