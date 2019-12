Rapaz é preso por tráfico

Policiais militares de Vargem Grande do Sul patrulhava pela Vila Polar na noite da última terça-feira, dia 17, quando por volta das 20h55 se depararam com três rapazes caminhando pela rua, os quais ao perceberem a presença da viatura, demonstraram nervosismo e um deles fugiu do local, mas foi reconhecido e os outros dois foram abordados.

Questionados se estavam na posse de algo ilícito, um deles informou que tinha uma porção de cocaína e que pretendia consumi-la junto ao rapaz que o acompanhava, um adolescente. Em seguida eles foram revistados e em poder do rapaz que informou que estava com drogas, foi encontrada a droga e um celular. Com o adolescente, os PMs localizaram um celular sem chip, que o menor informou ter achado.

Durante a conversa com os policiais o rapaz informou que morava na vila Paulista, o que levantou suspeita, pois ela não existe na cidade, inclusive ele não sabia o nome da rua, porém, relatou que sua mãe morava próxima ao local, na rua Amapá. A equipe então se deslocou até a casa de sua mãe para checar as informações e também para localizar seu documento de identidade.

Ao chegar na residência, a mãe do rapaz informou que ele mora com sua irmã em uma casa que fica na mesma rua. Os PMs foram até o endereço indicado e confirmaram que ele realmente morava lá. A irmã após ser cientificada sobre os fatos, autorizou a entrada dos policiais na casa e indicou onde era o quarto dele. Antes de iniciar as buscas, o rapaz disse que tinha droga dentro de uma caixa em cima do guarda-roupa e sua irmã acompanhou toda a busca.

Dentro da caixa os PMs localizaram uma balança de precisão, três tijolos de maconha pesando 0,212 kg, oito kits com 15 porções de maconha em cada, num total de 121 porções da droga, 16 porções de cocaína, um caderno de anotações e um celular. Dentro do guarda-roupa ainda foi encontrada um RG no nome do indivíduo que fugiu antes da ação policial. O rapaz foi indagado sobre o documento e informou que seu amigo o esqueceu em sua casa.

Devido aos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e FI encaminhado ao plantão policial, onde após o delegado de plantão tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão e ele permaneceu preso a disposição da justiça. O adolescente também foi encaminhado ao plantão, onde o celular encontrado em sua posse foi apreendido por não saber sua procedência e após ele prestar esclarecimentos, foi liberado a sua mãe. Participaram da ocorrência a equipe de rádio patrulhamento composta pelo cabo Thomaz e o soldado Amauri e a equipe CGP formada pelo 3° sargento Márcio Henrique, o cabo Cipriano e o soldado Teodorio.