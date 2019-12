Aumento das doenças mentais

Um espaço amplo e moderno, voltado às doenças mentais, é um avanço na saúde pública vargengrandense. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que o Brasil tem números alarmantes de indivíduos com depressão e transtornos de ansiedade e que os casos de suicídio têm subido no país. Vargem Grande do Sul não deve diferir do resto do Brasil.

O estudo divulgado em outubro deste ano pontua que 5,8% dos brasileiros, o que equivale a cerca de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. Esta é a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Se aplicarmos este percentual na população do município de Vargem, o número de pessoas afetadas ultrapassaria 2.300 indivíduos.

A OMS estima que entre 20% e 25% da população teve, tem ou terá depressão, sendo essa a doença psiquiátrica com maior prevalência no Brasil. Além disso, o estudo ainda mostra que a ansiedade, que afeta 9,3% dos brasileiros, cerca de 19,4 milhões, e faz com que o Brasil ocupe o primeiro lugar da lista de países mais ansiosos do mundo. Os transtornos ansiosos incluem fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e ataques de pânico.

Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, houve 12,5 mil casos de suicídios no Brasil. No país, o suicídio é considerado a terceira principal causa externa de mortes no Brasil, ficando atrás de acidentes e agressões. Em relação com 2016, o aumento foi de 16,8%.

Os principais transtornos, de acordo com a OMS, são depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, transtorno de personalidade borderline e transtorno de ansiedade.

Em Vargem, os números são também alarmantes, com cerca de 250 atendimentos semanais, o que perfaz mais de 10 mil atendimentos nesta área só este ano.

Veio, portanto, em boa hora os investimentos no novo prédio e que uma vez cessado os gastos com as obras, o departamento de saúde poderá voltar a investir mais em profissionais capacitados para somar à atual equipe voltada à saúde mental da população vargengrandense.