Confraternização entre vizinhos da Carino da Gama Correa

O grupo de vizinhos da rua Carino da Gama Correa se reuniu na sexta-feira, dia 13, na residência de Sandra e Jayme Ronchi. Este foi o sexto ano de evento e durante a confraternização teve amigo secreto, passeio de trem, com todos usando gorro de papai Noel, além de show com uma dupla sertaneja e distribuição de balas e bolas para as crianças. De acordo com o grupo, neste ano todos se uniram para decorar a rua e este foi o primeiro ano que todo mundo enfeitou a frente das casas