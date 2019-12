Mais de 400 alunos se formaram na rede municipal

A formatura dos quintos anos das escolas da rede municipal de ensino de Vargem Grande do Sul aconteceu no dia 11, no Centro Educacional “José Cortez”, na Vila Santana.

O evento foi realizado pelo Departamento de Educação da Prefeitura Municipal, e na ocasião, os 470 alunos receberam o certificado de conclusão, que foram entregues pelos professores, pela diretora do Departamento de Educação Renata Regina Taú e pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Com o tema “Descobridor dos Sete Mares”, as escolas contaram a história mitológica do Rei dos Mares Poseidon, das Sereias e Navegantes, o Pirata dos Sete Mares, os filmes Moana e Aquaman. A diversão nas praias também foi tema, mostrando as diversas maneiras de lazer e esporte ao estilo de cada pessoa, assim como as belezas naturais.

O musical “Pequena Sereia”, foi interpretado por Lucas Buzato do Departamento de Cultura e a professora de balé Letícia Belchior, da Associação “Amigos da Cultura”, encerrou as apresentações, envolvendo a todos em um clima muito especial, onde o público presente cantou junto às crianças.

A diretora do Departamento de Educação Renata Regina Taú, agradeceu ao prefeito, a todos do departamento que vestiram a camisa e trabalharam muito em todos os detalhes para a realização da formatura, aos professores e equipe diretora por todo trabalho com os alunos durante todos estes anos e aos pais por confiarem no trabalho realizado.