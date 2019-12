Gente e Fatos 21 de dezembro de 2019

Casamento de Fernanda Costa e Renan Rodrigues

Fernanda Bianchi Costa e Renan Aparecido Pereira Rodrigues uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no último sábado, dia 14, na Igreja Matriz de São Joaquim pelo padre José Ricardo Costa. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no salão de festas Fazzendo Art’s. Fernanda é filha de Maria do Carmo Bianchi Costa e Valdir Donizete Costa, e Renan é filho de Maria Aparecida Pereira Rodrigues e José Mauro Rodrigues

Enlace de Samanta e Rodrigo Minhoto

O enlace matrimonial de Samanta Cristina de Almeida e Rodrigo Donizete Minhoto foi realizado na sexta-feira, dia 13, na Igreja Matriz de São Joaquim pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro. Samanta é filha de Solange de Fátima da Silva e Ademilton Morale de Almeida, e Rodrigo é filho de Maria Aparecida Minhoto

Bodas de Ouro de Doralice e Hélio Pedro

Doralice de Paula Magarotto e Hélio Pedro Magarotto comemoraram 50 anos de união matrimonial no último sábado, dia 14, com celebração feita por Ivair Ribeiro na chácara Paluan. Os cumprimentos ao casal ficaram por conta dos filhos Valéria, Valquíria, Elizângela, Eliezer e Fabiuce e dos netos Thiago, Gisele, Wesley, Tauane, Isabele, Caroline e Virgínia.

Giulia Sabiá Moreira comemorou 15 anos

Giulia Sabiá Moreira comemorou seu 15º aniversário na sexta-feira, dia 13, junto os pais Úrsula e João, aos irmãos Bianca e João Victor, familiares e amigos

Natália Hilário e Michel se casaram

Em cerimônia civil realizada na sexta-feira, dia 13, Natália Ribeiro Hilário e Michel Antônio Camilo se casaram. Em seguida os noivos recepcionaram seus convidados no espaço de eventos Recanto dos Pássaros