Lombo recheado com Palmito

Por Denyse Balarin

Ingredientes: 1 1/2 kg de lombo aberto em manta; 2 unidades de limão; 2 colheres (sopa) de sumo de gengibre; 3 dentes de alho amassados; 1/2 xícara (chá) de vinho branco; 1 vidro de palmito (530 g); 1/2 xícara (chá) de azeitona verde picadas; 3 colheres (sopa) de salsa (ou salsinha) picada; 1 xícara (chá) de queijo mussarela ralada; sal a gosto; pimenta-calabresa a gosto; pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Tempere com limão, gengibre, o alho, o vinho, o sal e a pimenta.

Tampe com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Em um recipiente, misture o palmito escorrido e picado, a azeitona, a salsa e tempere com o sal e a pimenta-calabresa. Sobre o lombo, distribua o recheio e cubra com a mussarela. Enrole e amarre com barbante. Coloque em uma assadeira, regue com a marinada, cubra com papel-alumínio e leve para assar no forno alto, preaquecido a 220 ºC, durante 50 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno até dourar, regando de vez em quando com o molho que se forma na assadeira.

Dica: sirva com pétalas de cebola e tomate-cereja, refogados na manteiga.