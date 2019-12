A Edição Especial de Natal também conversou com membros das paróquias da cidade que dedicaram um pouco de seu tempo para montar os presépios nas igrejas.

Na Igreja Matriz de São Joaquim, o presépio foi montado pelo zelador Claudinei e também por Márcia, Carlão e Éder, todos membros da paróquia. A montagem demorou dois dias para ser finalizada e além das imagens que o compõem, foram utilizados vários materiais como papel, tecido TNT, plantas naturais, arame, tinta spray, entre outros.

Salomão, juntamente com Regina Indrigo, Sueli e Donizeti, ficaram responsáveis pela montagem do presépio na Igreja Matriz de Sant’Ana. Foram cerca de duas horas de trabalho, utilizando tecido de cetim branco, iluminação de led, suporte de ferro para iluminação, potes de vidro com sal, vime pintado e pisca-pisca de led.

A montagem do presépio na Igreja Matriz de Santo Antônio ficou por conta de Terezinha e Claudete. Elas sempre o montam por partes, para que a cada semana tenha algo de diferente no presépio da igreja. Para compor o cenário do presépio deste ano, além das imagens, elas utilizaram um banner representando a imagem de dois anjos e o céu com estrelas, luzes, juta, pinos, entre outros materiais.