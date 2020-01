Dupla é presa com 39 porções de maconha na Vila Polar

A equipe de rádio patrulhamento da Polícia Militar composta pelo 3º sargento M. Henrique e o soldado Amauri, realizava patrulhamento na noite do último sábado, dia 21, com vistas a um veículo roubado no município, quando por volta das 23h10, ao passar pela rua Iletro Cachola, extensão da estrada rural do Paracatu, se deparou com dois indivíduos que ao perceberem a presença dos militares, um passou a pochete que estava em sua cintura para o outro, que por sua vez, a jogou em uma calçada com mato alto.

Devido a reação dos dois eles foram abordados e revistados, porém nada de ilícito encontrado em sua posse. Os PMs então localizaram a pochete dispensada por eles e em seu interior foram encontradas 39 porções de maconha prontas para a venda e uma porção maior em uma embalagem zip lock, além de R$ 337,55 dispostos em cédulas diversas e moedas.

Diante das circunstâncias, os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos ao plantão policial, onde após tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão a ratificou pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, permanecendo ambos a disposição da justiça.