Em menos de 2 horas, dois veículos foram roubados na cidade

Na noite do último sábado, dia 21, dois automóveis foram roubados em Vargem Grande do Sul. Nos dois roubos as vítimas foram ameaçadas com arma de fogo.

O primeiro crime aconteceu por volta das 20h45 e de acordo com o registrado em boletim de ocorrência, ele ocorreu na rua Monsenhor Celestino Garcia. A vítima estava parada em frente a casa de sua sogra, quando de repente surgiram dois homens encapuzados, sendo que um deles estava com uma arma longa e anunciaram o roubo, ameaçando-a com a arma. A vítima desceu de seu veículo, um Golf preto, e os criminosos entrarem nele e saíram do local, indo em direção a estrada que leva até a usina Abengoa.

O segundo roubo aconteceu por volta das 21h20 no Jardim Pacaembu. Consta em boletim de ocorrência que a vítima estava chegando a sua residência acompanhada de seu filho, após ele ter fechado o supermercado que gerencia. Neste momento, ele foi abordado por dois homens encapuzados, um deles com uma arma longa e outro com uma curta, não sabendo dizer se era uma pistola ou revólver.

Os ladrões ameaçaram a vítima e anunciaram o roubo como no primeiro roubo. Pai e filho desceram do veículo, uma caminhonete Hillux preta, e os criminosos se apossaram dele, levando também a carteira da vítima, seu celular e a feria do supermercado, uma quantia entre R$ 30 mil e R$ 40 mil.