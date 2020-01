Mega Sena da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões

Os brasileiros com o sonho de se tornar um milionário ainda têm a chance de tentar realizá-lo apostando na Mega-Sena da Virada. O sorteio acontecerá às 20h do dia 31 de dezembro. As apostas do sorteio tiveram início no dia 11 de novembro e podem ser realizadas até às 18h, da terça-feira, dia 31, que é o dia do sorteio.

Neste ano, o maior sorteio lotérico pode pagar R$ 300 milhões para quem acertar os seis números. Em 2018, o valor estimado era de R$ 200 milhões e no dia do sorteio chegou a R$ 302,5 milhões. O prêmio foi dividido em 52 apostas, onde cada uma levou R$ 5,8 milhões e as dezenas sorteadas foram: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33.

As apostas custam R$ 4,50, sendo o mesmo valor da Mega-Sena regular e podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet. O prêmio da Mega da Virada não é acumulativo, portanto, caso ninguém acerte os seis números sorteados, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem os cinco números da quina, e assim por diante.