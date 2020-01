Mulher foi morta pelo marido em Casa Branca

Luciene Carla de Lima de 29 anos morreu após levar ao menos 25 facadas na madrugada de Natal em Casa Branca. De acordo com a matéria publicada no site do G1 São Carlos e Araraquara, o suspeito tem 36 anos e é marido da vítima. Ele foi preso em flagrante.

O crime teria acontecido por volta das 4h30 no bairro Chácara Boa Vista e segundo ao relatado ao G1 pela Polícia Civil, ele foi motivado por uma discussão. Luciene teria pegado uma faca e partido para cima de seu marido e ele ficou ferido. Ele então retirou a faca de sua mulher e a golpeou cerca de 25 vezes no abdômen e no pescoço.

A vítima foi encontrada morta na cama pela Polícia Militar, e seu marido estava com ferimentos no peito e nos braços. O homem recebeu atendimento médico e em seguida, foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia e será transferido para uma penitenciária.