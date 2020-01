Raio cai em chácara e assusta moradora

Um raio caiu na Chácara Três Marias, na Avenida Bolonha, na tarde do último domingo, dia 22, por volta das 18h. A moradora do local, Giovana Botelho, contou as consequências e sustos provocadas pelo fenômeno.

Segundo ela, a força do raio foi tanta, que quebrou o concreto do chão e arremessou um pedaço dele por cima do telhado, danificando algumas telhas. Este pedaço caiu nos fundos da casa, na área da piscina.

Giovana relatou que estava sentada próxima à piscina, quando ouviu um forte estalo e viu o concreto caindo. “Eu ia entrar na piscina, mas antes resolvi ficar sentada por um tempo, nisso já veio aquele estralo e caiu o pedaço de concreto. Eu fiquei em estado de choque, cheguei a sentir a energia do raio, meu corpo inteiro vibrou e ficou trêmulo e em estado de choque por um bom tempo”, disse.

A moradora falou que quando conseguiu reagir, foi na frente da casa verificar o que havia acontecido. “Levei o susto maior ainda por causa do estrago que fez. O raio atingiu uma palmeira e rachou o chão, fez um buraco muito fundo como se fosse para plantar uma muda”, contou.

Apesar do susto, a descarga elétrica não deixou feridos.

Cidade

Moradores do Jardim Morumbi também sofreram prejuízos com as descargas elétricas do último domingo, dia 22. Um morador ouvido pela Gazeta relatou que em sua casa houve a queima de um aparelho de televisão.